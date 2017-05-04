اليمن: الحراك الجنوبي يفض تحالفه مع الحكومة ويشكّل مجلسا سياسيا لاستعادة الدولة الشطرية

واحتشد عشرات الآلاف من الجنوبيين المطالبين بالانفصال في مدينة عدن جنوبي غرب اليمن، وسط اجراءات أمنية مشددة، رفضا لإقالة قيادات جنوبية بارزة مدعومة من الامارات في المدينة الساحلية التي اعلنتها الحكومة المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأصدر الحراك الانفصالي خلال التظاهرة الحاشدة، ما أسماه ب "إعلان عدن التاريخي" لاستعادة الدولة الشطرية السابقة، وتأكيد التعاون مع دول التحالف الذي تقوده السعودية في التصدي لخطر المد الإيراني التوسّعي، ومكافحة الإرهاب وضمان أمن واستقرار المنطقة.

واستعاد الجنوبيون الذين توافدوا إلى مدينة عدن، زخم الحشود الانفصالية الضخمة فيما أسموها بـ"مليونية إعلان عدن التاريخي"، في أعقاب قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس بإقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة هاني بن بريك الحليفين القويين للإمارات، في محافظات جنوبي اليمن.

وجاءت قرارات الرئيس هادي بإقالة الزبيدي، وبن بريك بعد ساعات من توتر أمني كبير في مطار عدن الدولي الخميس الماضي عقب قيام قوات موالية للوزير بن بريك بإيقاف قائد اللواء الرابع حماية رئاسية مهران القباطي في المطار، وإجباره على العودة بطائرة خاصة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وبموجب القرارات عين الرئيس اليمني مستشاره الاقتصادي الليبرالي عبد العزيز المفلحي محافظا لمحافظة عدن التي أعلنتها السلطات المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأثارت القرارات الرئاسية انزعاجا إماراتيا كبيرا، فيما دعا الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال المحافظ الزبيدي، إلى رفض قرار إقالته، واعتباره "بمثابة إعلان حرب جديدة على الشعب العربي في الجنوب"، حسب ما جاء في بيان رسمي للمجلس الأعلى للحراك الانفصالي.

ومنذ منتصف الأسبوع، تدفقت حشود المحتجّين، من محافظات جنوبية عدة، إلى ساحة العروض بمديرية خور مكسر شرقي مدينة عدن، التي استمرت رمزا للاحتجاج الانفصالي، المتصاعد ضد الحكومة المركزية في صنعاء منذ عام 2007.

وتأتي هذه التظاهرات في وقت يتواجد فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته أحمد بن دغر، في مقر إقامتهما المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، وسط حالة احتقان وتذمّر شعبي واسع من تردّي الخدمات الحكومية.

وتوقفت حركة المرور بشكل كامل على طول الطرق الممتدة بين مديريات خور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان، مع تدفق حشود ضخمة إلى ساحة الاحتجاج، التي غطتها أعلام الدولة الشطرية، وصور الزعماء الجنوبيين، والقادة الخليجيين، وشعارات مطالبة بإنهاء الوحدة الاندماجية مع الشمال، المستمرّة منذ عام 1990.

ويسود حنين جامح في أوساط المتظاهرين إلى استعادة الدولة الشطرية عند حدودها السابقة، بعملتها وعلمها وعاصمتها عدن، في حين تجد تحالفات جنوبية، في الوقت الراهن فرصة سانحة للتصعيد من احتجاجاتها المطالبة بالانفصال عن الشمال، مع انشغال قوى النفوذ التقليدي في صنعاء بصراع مرير ومتشعّب على السلطة.

وفي كلمة مقتضبة أمام الحشود الجماهيرية الضخمة، تعهد عيدروس الزبيدي "بالعمل مع كافة شرائح ومكوّنات الجنوب سياسية واقتصادية وعسكرية وصولا إلى الاستقلال الكامل لدولة الجنوب العربي".

إلى ذلك حيا محافظ عدن الجديد المعين حديثا عبد العزيز المفلحي الجماهير المحتشدة في ساحة الحرية بالمدينة الساحلية الجنوبية على البحر العربي، وأكد تأييده لأي اتفاق يخرج به الجنوبيون، وما ستتمخَّض عنه مليونية "إعلان عدن التاريخي".

وقال المفلحي وهو أيضا زعيم جنوبي مناهض للوحدة الاندماجية القائمة "أنه آن الأوان بعد ثمانِ سنوات من الثورة والنضال، وعامين من الحرب أن يختار الجنوبيون إطاراً سياسياً جامعاً يكون بمثابة الحامل السياسي لقضيتهم" التي وصفها بأنها أكثر "وضوحا وعدلا"، حسب ما جاء بيان رسمي تناقلته وسائل إعلامية جنوبية.

وكان المفلحي أكد في تصريحات صحفية الأربعاء بأنه سيتسلّم مهامه قريبا، قائلا ان "القرار الرئاسي لا رجعة عنه".

على الصعيد الميداني، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني جديد عند الساحل الغربي على البحر الأحمر باستعادة آخر معاقل الحوثيين وقوات الرئيس السابق شمالي مدينة المخا على الطريق إلى مدينة الحديدة التي تضم ثاني أكبر الموانئ الاقتصادية في البلاد.

وقال موقع "26 سبتمبر نت" الإخباري التابع للقوات الحكومية إن حلفاء الحكومة تمكّنوا خلال عملية عسكرية نوعية مباغتة بسط سيطرتهم على منطقة "الزهاري"، آخر المناطق الخاضعة لنفوذ الحوثيين وقوات الرئيس السابق شمالي مديرية المخا.

وأفاد المصدر بمقتل 20 مسلّحا من الحوثيين وقوات الرئيس السابق في الهجوم المباغت على المنطقة الواقعة عند مشارف مديرية الخوخة أولى مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد.

ويتيح هذا التقدم لحلفاء الحكومة حسب المصدر ذاته، تأمين مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي على طريق الملاحة الدولية بين باب المندب وقناة السويس من اتجاه الشمال، فيما لا تزال المعارك على أشدها شرقا في محيط قاعدة خالد بن الوليد العسكرية على الطريق الممتد إلى مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

في الأثناء، أكدت القوات الحكومية استمرار تقدمها في السلسلة الجبلية المطلّة على قاعدة العمري العسكرية شمالي شرق مديرية ذو باب الممتدة إلى مضيق باب المندب عند المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر.

وتدخلت مقاتلات التحالف خلال الساعات الأخيرة بشن سلسلة ضربات جوية عنيفة في الجبهة الساحلية، مستهدفة مواقع وتعزيزات للحوثيين في مديريات موزع والوازعية وذو باب والمخا، خلفت 24 قتيلا وجريحا على الأقل، حسب مصادر إعلامية موالية للحكومة.

كما درات معارك ضارية بين حلفاء الحكومة والحوثيين خلال الساعات الاخيرة عند الشريط الحدودي مع السعودية.

وقال الحوثيون إن مقاتلي الجماعة صدو هجوما كبيرا للقوات الحكومية بغطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف ومروحيات الأباتشي شمالي صحراء مديرية ميدي قرب الحدود السعودية.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن قوات التحالف دفعت للمرة الأولى بقوات سودانية إلى هذه الجبهة، حيث يواجه حلفاء الحكومة منذ أكثر من عام ونصف صعوبات كبيرة في التقدّم جنوبا باتجاه محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر.

ورصد الحوثيون خلال الساعات الأخيرة أكثر من 54 غارة جوية لمقاتلات التحالف على أهداف ومواقع للحوثيين عند الساحل الغربي والشريط الحدودي مع السعودية ومحافظتي مأرب والجوف ومحيط العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد الحوثيون بإصابة 3 مدنيين بغارات جوية ضربت مديرية باقم شمالي محافظة صعدة المعقل الرئيس للجماعة شمالي البلاد.

كما ضربت غارات جوية معاقل الرئيس السابق في مديرية سنحان جنوبي شرق العاصمة صنعاء.