عدنان الصنوي اليمن: بوادر أزمة في تحالف الحكومة جنوبا وتصعيد للغارات الجوية شمالا

وفي أول رد فعل اماراتي على هذه القرارات، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش ان " من قواعد العمل السياسي، أن تبني الثقة مع حلفائك ولا تطعن في الظهر، وأن تكون قراراتك بحجم قدراتك، وأن تقدم المصلحة العامة على الخاصة"، في اشارة الى الرئيس عبدربه منصور هادي.

واعتبر قرقاش في تعليقات على حسابه الرسمي في تويتر ان "المشكلة الحقيقية هي في تغليب المصلحة الشخصية والأسرية والحزبية على مصلحة الوطن، وهو في مفصل حرج في معركته المصيرية".

وبموجب القرارات عين الرئيس اليمني مستشاره الاقتصادي الليبرالي عبدالعزيز المفلحي محافظا لمحافظة عدن التي اعلنتها السلطات المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد.

وجاءت قرارات الرئيس هادي باقالة الزبيدي، و بن بريك بعد ساعات من توتر امني كبير في مطار عدن الدولي عقب قيام قوات موالية للوزير بن بريك، بإيقاف قائد اللواء الرابع حماية رئاسية مهران القباطي في المطار، واجباره على العودة بطائرة خاصة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وهذه هي المرة الثانية من نوعها التي تشهد فيها مدينة عدن توترا بين فصائل عسكرية جنوبية موالية للرئيس هادي واخرى مدعومة من الامارات خلال اقل من ثلاثة اشهر.

وادت اشتباكات عنيفة بين وحدات من الحماية الرئاسية وقوات ما يعرف بالحزام الامني المدعومة من الامارات منتصف فبراير الماضي، الى وقف الملاحة الجوية في مطار عدن لمدة اسبوع، في أعقاب تلك الاشتباكات التي تدخلت فيها مروحيات اماراتية ضد القوات الموالية للرئيس هادي في محيط المطار الدولي.

ودفعت الانقسامات المستمرة بين تحالف الحكومة في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة، الرئيس اليمني الى العودة في مارس الماضي لمقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، ما قد يضع القرارات الاخيرة ضمن خطة تأمين إقامة رئاسية دائمة في مدينة عدن.

وعلى الصعيد الداخلي، اثارت القرارات الرئاسية جدلا سياسيا واسعا في الشارع اليمني، فيما دعت فصائل متشددة في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال المحافظ الزبيدي، الى رفض قرار اقالته ، الذي اعتبر "بمثابة اعلان حرب جديدة على الشعب العربي في الجنوب"، حسب ما جاء في بيان رسمي للمجلس الاعلى للحراك الانفصالي.

وخرج المئات من انصار الحراك الجنوبي بمسيرات احتجاجية في بلدات جنوبية عدة للتنديد بالقرارات الرئاسية، ودعما للمحافظ المقال الذي يعد ابرز قيادات الحراك الجنوبي المطالب بفك الارتباط عن الشمال.

ولم يصدر حتى الان اي تعليق عن الزبيدي بشأن موقفه من قرار اقالته، لكن مصادر مقربة منه قالت "ان محافظ العاصمة عدن سيوجه تصريحا هاما مسجلا الى شعبنا الجنوبي في القريب العاجل".

وكان الرئيس هادي، عين الزبيدي، محافظا لمحافظة عدن خلفا للواء جعفر سعد الذي قتل بتفجير سيارة مفخخة، تبناه تنظيم الدولة الاسلامية في ديسمبر 2015.

وذاع صيت الزبيدي(47 عاما)، وهو ضابط جنوبي برتبة عميد في القوات الجوية، بوصفه قائدا "للمقاومة الجنوبية" التي تصدت للحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق في محافظة الضالع، معقل الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال.

ميدانيا، شهدت الساعات الاخيرة تصعيدا عسكريا كبيرا للعمليات القتالية بين حلفاء الحكومة والحوثيين عند الشريط الحدودي مع السعودية.

وافادت مصادر اعلامية موالية للحكومة بمقتل 20 مسلحا من الحوثيين وقوات الرئيس السابق بعملية تمشيط لمواقع ومبان جنوبي غرب مدينة ميدي شمالي محافظة حجة، حيث تقول القوات الحكومية انها تفرض حصارا خانقا على المدينة من جميع الاتجاهات.

وذكر مصدر عسكري أن فرقا هندسية باشرت عملية نزع الالغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون لمنع تقدم القوات الحكومية غربي مدينة ميدي، فيما شنت مقاتلات التحالف خلال الساعات الاخيرة سلسلة ضربات على تجمعات للحوثيين وقوات الرئيس السابق شرقي المديرية الساحلية على البحر الاحمر.

في المقابل اعلن الحوثيون سقوط قتلى وجرحى من حلفاء الحكومة بينهم جنود سعوديون بصد هجوم واسع بغطاء جوي من مقاتلات ومروحيات التحالف عند الشريط الحدودي بين منطقتي جازان وميدي.

وذكرت وكالة الانباء الخاضعة للحوثيين ان جنديين سعوديين و8 عناصر من القوات الحكومية قتلوا بمعارك بين الطرفين غربي سواحل مديرية ميدي.

كما تحدثت المصادر ذاتها عن سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين بكمين نصبه لهم مقاتلو الجماعة في موقع عسكري حدودي بجازان، حيث وافاد الحوثيون ايضا بمقتل جندي سعودي قنصا.

كما اعلن الحوثيون عن شن هجوم باليستي على تجمع للجيش السعودي في قطاع "الموسم" بجازان جنوبي غرب السعودية. كما شنوا قصفا صاروخيا على مواقع حدودية سعودية في نجران.

وتعثرت القوات الحكومية المتمركزة في مديرية ميدي الساحلية على البحر الاحمر قرب الحدود مع السعودية في تحقيق اي اختراق ميداني مهم في هذه الجبهة، حيث يكافح حلفاء الحكومة منذ اكثر من عام ونصف من اجل التقدم جنوبا باتجاه محافظة الحديدة، التي تضم ثاني اكبر الموانئ الاقتصادية في البلاد.

في الاثناء استمرت المعارك على اشدها بين الطرفين في محيط قاعدة خالد بن الوليد العسكرية، كبرى القواعد البرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم عند الساحل الغربي على البحر الاحمر.

وعاودت مقاتلات التحالف خلال الساعات الاخيرة غاراتها على مواقع وتعزيزات للحوثيين في محيط القاعدة العسكرية الحصينة الواقعة عند مفترق طرق بين مدينة تعز ومدينتي الحديدة والمخا الساحليتين على البحر الاحمر، ما اسفر عن سقوط 28 مسلحا على الاقل من مقاتلي الجماعة بين قتيل وجريح.

وتواصل القوات الحكومية منذ نحو اسبوعين ضغوطا عسكرية كبيرة عند الساحل الغربي في محاولة لاستعادة قاعدة خالد بن الوليد شرقي مديرية المخا، على الطريق الممتد الى مدينة تعز ثاني اكبر المدن اليمنية.

وكانت القوات الحكومية نجحت منتصف الشهر الجاري في تنفيذ خطة التفاف مباغتة مدعومة بقوات سودانية، قادتها الى أسوار القاعدة العسكرية الاستراتيجية.

الى ذلك عاود الطيران الحربي قصف مواقع عسكرية في العاصمة صنعاء مستهدفا قاعدة للصيانة والتسليح العسكري، كما واصل غاراته الجوية الواسعة على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس السابق شمالي ووسط وغربي البلاد.

ورصد اعلام الرئيس السابق نحو 50 غارة تركزت معظمها عند الساحل الغربي لمحافظة تعز والمناطق الحدودية مع السعودية في محافظتي صعدة وحجة.

