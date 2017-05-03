اليمن: تقدم حكومي في الساحل على وقع شارع ساخن في الجنوب

وقال شهود عيان وسكان محليون إن قوات عسكرية تابعة للحماية الرئاسية انتشرت في وقت مبكر فجر اليوم الأربعاء 03 أيار/مايو 2017 عند مدخل حي "كريتر"، حيث يقع قصر "معاشيق" الرئاسي شرقي مدينة عدن، فيما كثفت قوات أمنية موالية للإمارات من تواجدها في مديرية البريقة غربي المدينة الساحلية على البحر العربي.

وحلقت طائرات حربية في أجواء مدينة عدن الليلة الماضية، وأطلقت عدة قنابل مضيئة في محيط مطار المدينة الدولي، حسب سكان.

وكانت فصائل متطرفة في الحرك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال دعت إلى تظاهرة مليونية حاشدة غدا الخميس 04 أيار/مايو 2017 في المدينة الساحلية الجنوبية، رفضا لقرار الرئيس هادي بإقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة هاني بن بريك الحليفين القويين للإمارات، في محافظات جنوبي اليمن.

وجاءت قرارات الرئيس هادي بإقالة الزبيدي، و بن بريك بعد ساعات من توتر أمني كبير في مطار عدن الدولي الخميس الماضي عقب قيام قوات موالية للوزير بن بريك بإيقاف قائد اللواء الرابع حماية رئاسية مهران القباطي في المطار، وإجباره على العودة بطائرة خاصة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وبموجب القرارات عيّن الرئيس اليمني مستشاره الاقتصادي الليبرالي عبد العزيز المفلحي محافظا لمحافظة عدن التي أعلنتها السلطات المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأثارت القرارات الرئاسية انزعاجا إماراتيا كبيرا، فيما دعا الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال المحافظ الزبيدي، إلى رفض قرار إقالته، واعتباره "بمثابة إعلان حرب جديدة على الشعب العربي في الجنوب"، حسب ما جاء في بيان رسمي للمجلس الأعلى للحراك الانفصالي.

وعبر نائب الرئيس اليمني السابق، والزعيم الجنوبي البارز علي سالم البيض، عن استيائه الكبير من تلك القرارات التي قال إنها تمثل استهدافا وإقصاء "للطرف الجنوبي" في التحالف الذي تقوده السعودية، من خلال إزاحة شخصيات لها رمزية جنوبية كبيرة.

كما رأى البيض في هذه القرارات استهدافا واضحا لشراكة "طرف أساسي في التحالف وهو دولة الإمارات العربية المتحدة"، التي قال "أن من حقها أن تؤمن وجودها بمن تراه أهلا للثقة"، حسب ما جاء في بيان رسمي للبيض، وهو الشريك الجنوبي في إعلان الوحدة الاندماجية بين شطري اليمن في 22 مايو1990.

وخلال الأيام الماضية خرج المئات من أنصار الحراك الانفصالي بمسيرات احتجاجية في بلدات جنوبية عدة للتنديد بالقرارات الرئاسية، ودعما للمحافظ المقال الذي يُعد من أبرز قيادات الحراك الجنوبي المطالب بفك الارتباط عن الشمال.

وكان الرئيس هادي، عين الزبيدي، محافظا لمحافظة عدن خلفا للواء جعفر سعد الذي قُتل بتفجير سيارة مفخّخة، تبنّاه تنظيم "الدولة الإسلامية" في ديسمبر 2015.

وذاع صيت الزبيدي (47 عاما)، وهو ضابط جنوبي برتبة عميد في القوات الجوية، بوصفه قائدا "للمقاومة الجنوبية" التي تصدّت للحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق في محافظة الضالع، معقل الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال.

إلى ذلك أكد محافظ عدن الجديد عبد العزيز المفلحي إنه سيتسلم مهامه قريبا، قائلا إن "القرار الرئاسي لا رجعة عنه".

وقال المفلحي وهو أيضا زعيم جنوبي مناهض للوحدة الاندماجية القائمة في تصريحات صحفية "إن الاعتراضات من بعض الجنوبيين كان على القرارات الرئاسية"، وليس عليه كشخص.

على الصعيد العسكري، أعلنت القوات الحكومية عن تحقيق تقدم مهم عند الساحل الغربي على البحر الأحمر باستعادة أجزاء من سلسلة جبال العمري، وحوازان الاستراتيجية في مديرية ذو باب المطلة على مضيق باب المندب.

وقالت مصادر عسكرية حكومية، إن حلفاء الحكومة تمكنوا بدعم جوي مكثّف من السيطرة على أجزاء من السلسلة الجبيلة المطلّة على القاعدة العسكرية في منطقة العمري بعد معارك ضارية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية رفيعة.

فيما أفادت مصادر إعلامية موالية للحكومة بمقتل ثمانية عناصر من القوات الحكومية بينهم ضابط رفيع، بالإضافة إلى جنديين إماراتيين في تلك المواجهات، لكن القيادة العامة للقوات المسلّحة الإماراتية، أعلنت مقتل جندي فقط من قواتها المشاركة ضمن قوات التحالف التي تقودها السعودية منذ عامين ضد الحوثيين والرئيس السابق في اليمن.

وتتصدر الإمارات دول التحالف في الخسائر البشرية من جنودها داخل الأراضي اليمنية بأكثر من 80 قتيلا، سقطوا معظمهم بهجمات صاروخية على مقرات عسكرية في مأرب، وباب المندب، ومدينة عدن الجنوبية.

ويفتح هذا التقدم الطريق أمام القوات الحكومية لاستعادة قاعدة العمري العسكرية الحصينة حوالى 20كم شمالي شرق مضيق باب المندب.

كما استمرت المعارك العنيفة وتبادل القصف المدفعي والصاروخي على أشده في محيط قاعدة خالد بن الوليد العسكرية شرقي مدينة المخا على الطريق الممتد إلى مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وتحدثت مصادر عسكرية عن سقوط 23 قتيلا وجريحا من الحوثيين وقوات الرئيس السابق بمعارك وقصف جوي خلال الساعات الأخيرة في محيط القاعدة العسكرية الحصينة المترامية الأطراف.

وتواجه القوات الحكومية منذ 3 أسابيع صعوبات كبيرة في استعادة قاعدة خالد بن الوليد، كبرى القواعد العسكرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق عند الساحل الغربي لمحافظة تعز.

وفي المقابل، أعلن الحوثيون مقتل 7 عناصر من القوات الحكومية بمعارك عنيفة في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف الحدودية ومديرية صرواح غربي محافظة مارب شرقي البلاد.

كما أعلن الحوثيون مقتل 3 عناصر من القوات الحكومية قنصا في مديرية ميدي شمالي محافظة حجة قرب الحدود مع السعودية.

وشنّ الطيران الحربي خلال الساعات الأخيرة أكثر من 45 غارة جوية تركزت معظمها عند الساحل الغربي على البحر الأحمر والشريط الحدودي مع السعودية ومحيط العاصمة صنعاء.

وقال الحوثيون، إن مدنييْن اثنين قتلا وأصيب آخر بغارة جوية لمقاتلات التحالف على مزرعة في مديرية باقم الحدودية مع السعودية.

كما أصيب 3 أشخاص بغارات جوية على مواقع مفترضة للحوثيين في سواحل مديرية ميدي على البحر الأحمر.

في سياق سياسي، جدد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الليلة الماضية استعداده لحوار مباشر مع السعودية لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

وأبدى صالح في كلمة أمام حشد من معاونيه وقيادات حزب المؤتمر الشعبي، تمسّكه بحوار مباشر مع السعودية سواء في الرياض أو مسقط، أو مدينة ظهران الجنوب.

وقال الرئيس السابق إن الحوار الذي يقترحه مع الرياض يجب أن يأتي في أعقاب وقف العمليات العسكرية بقيادة السعودية ورفع الحصار وإلغاء العقوبات الدولية تحت الفصل السابع.

صالح أكد أيضا عدم اعترافه بالقرار الدولي 2216 كمرجعية لحلّ الأزمه اليمنية، كما دعا إلى محاكمة المؤيدين لمخرجات الحوار الوطني بتهمة الخيانة العظمى.

وحث الرئيس اليمني السابق، أنصاره على مواصلة الصمود وتجاوز الخلافات مع حلفائه الحوثيين، قائلا إن مشوار الحرب والمواجهة ضد خصومه السياسيين والعسكريين ما يزال طويلا.

على الصعيد الانساني، أعلنت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن تسجيل 15 حالة مؤكدة بوباء الكوليرا في العاصمة صنعاء و6 محافظات يمنية شمالي وجنوبي البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وحذرت الوزارة من تفشي وباء الكوليرا في عديد المحافظات اليمنية مع دخول فصل الصيف وموسم الأمطار.

وسجلت جائحة الوباء التي ضربت 16 محافظة يمنية نهاية العام الماضي انحسارا ملحوظا منذ مطلع العام الجاري، قبل أن تعود إلى الظهور مجددا خلال الأيام الماضية.

وكانت السلطات الصحية أعلنت آنذاك عن 16 حالة وفاة و207 حالات إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا، فضلا عن أكثر من 26 ألف حالة اشتباه.